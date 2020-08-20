Son dakika gündem: Yunanistan'ın Midilli Adası'nda sığınmacı kampındaki sağlık merkezi protesto edildi
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Son dakika gündem: Yunanistan'ın Midilli Adası'nda sığınmacı kampındaki sağlık merkezi protesto edildi

Bir son dakika haberine göre Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki sağlık merkezinin açılışını engellemek isteyen yerel halkla polis arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Son dakika gündem: Yunanistan'ın Midilli Adası'nda sığınmacı kampındaki sağlık merkezi protesto edildi
20.08.2020 21:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:46

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki sağlık merkezinin açılışını engellemek isteyen yerel halkla polis arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropulu'nun Ada'yı ziyareti sırasında bir grup bölge sakini, Moria Kampı'ndaki sağlık merkezinin açılışını engelleme girişiminde bulundu.

Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olayda, bazı protestocuların yaralandığı kaydedildi.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi reddetti

Ülkede iktidarda bulunan Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Haralambos Athanasiu, protestoculara aralarından 3 kişilik temsilci heyeti seçerek, şikayetlerini Ada'da bulunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu'ya iletmeleri teklifinde bulundu.

Bu öneriyi reddeden protestocuların, milletvekiline "sözlerden bıktık" yanıtını verdiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

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