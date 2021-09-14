Son dakika gündem: Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Son dakika habere göre Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü Pkk zanlısı tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında bir otomobilde yakalanan M.Y. gözaltına alınmıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü

Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü

 FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

 Son dakika gündem: PKKKCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu terörist, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem: PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu terörist, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Ertuğrul Gazi Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan İmirzalıoğlu Müge Anlı Yeşim Salkım Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Halis Özkahya Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:26:47. #1.12#