Son dakika gündem: Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Son dakika habere göre Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.

Son dakika gündem: Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
01.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:22

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Doyran köyü yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede rutin göreve çıktı.

Kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ile esnafın da yer aldığı H.A, Z.Ö, Y.B, Y.Y, A.B. ve D.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Mansur Yavaş Donald Trump Bekir Pakdemirli
Magazin Hülya Avşar Pınar Tartan Yıldız Tilbe Müslüm Gürses
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Enner Valencia
Daha Fazla Adana Eylül Çocuk Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 16:29:16. #1.15#
title