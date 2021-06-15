Son dakika gündem: Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı
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Son dakika gündem: Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Son dakika gündem: Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Trabzon'da, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Trabzon'da, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a yönelik 11 Haziran Cuma günü düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin aranan ve olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen T.K'nin babası olan Ayhan K, Akçaabat ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

Ayhan K'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yomra Belediye binası önüne, 11 Haziran Cuma sabahı gelen Başkan Bıyık'a, makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edilmişti. Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden zanlının silahından çıkan kurşunlardan 4'ü binaya, biri de bankamatiğe isabet etmişti. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Olayın ardından kaçan şüpheli H.A. ile azmettiricisi olduğu ileri sürülen T.K, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu aynı gün yakalanmıştı. H.A. ve T.K, dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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Son dakika gündem: Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı - Haberler
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