Son dakika gündem: Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, iki kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametinde ilerleyen Pamukkale firmasına ait Çerkezköy'den Aydın'a giden yolcu otobüsü, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada bazı yolcular araçta sıkıştı, bazıları da otobüsten dışarı savruldu. Otobüste sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Cenazeler, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Otobüste 20'nin üzerinde yolcu olduğu öğrenildi.