Opel Vivaro 20. yaşını kutluyor

2021 yılında yeni yüzüyle Brüksel Ticari Araç Fuarı'nda görücüye çıkan Opel Vivaro, 20. yaşını kutluyor.

Opel Vivaro, "2021 Yılının Uluslararası Ticari Aracı" ödülünün sahibi ilk nesil, emisyonsuz ve tamamen elektrikli Opel Vivaro-e'nin de öncüsü.

Bugüne kadar bir milyonun üzerinde Opel Vivaro üretildi. 2019 yılının ilkbaharında üçüncü nesli ile yollara çıkan Opel Vivaro'nun ürün gamında dizel dışında batarya elektrikli yeni Opel Vivaro-e de bulunuyor.

Opel Vivaro, 2001 yılında önden çekişli, 20 farklı versiyonla pazara sunuldu. İki farklı gövde uzunluğu ve bunun yanı sıra kapalı kasa, camlı veya açık şasi olmak üzere üç farklı gövde tipi bulunuyordu. Kısa versiyon 5 m3 taşıma alanı sunarken uzun versiyon ise üç Euro paleti taşıyabiliyordu.

Sahip olduğu zengin donanımları ve binek otomobil tadında sürüş özellikleriyle Opel Vivaro, Uluslararası Yılın Van Ödülü (IVOTY) jürisinin de dikkatini çekti ve "2002 Yılın Uluslararası Ticari Aracı-IVOTY" seçildi.

Sürücü hava yastığı ve tüm yolcular için üç nokta emniyet kemeri, tüm Opel Vivaro versiyonlarında standart olarak sunuluyordu. Bağımsız McPherson ön süspansiyon ve yarı bağımsız arka süspansiyon ile de daha konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlanıyordu.

Ancak Opel, Vivaro ile daha fazlasını sunmayı hedefliyordu. 2010 Ticari Araç Fuarı'nda sergilenen Opel Vivaro-e Concept, bu kararın yansımasıydı. Opel, batarya elektrikli bu konsept otomobil ile 10 yıl sonra hayata geçen Opel Vivaro-e projesinin ilk adımını atmıştı. 111 kW/151 elektromotora sahip olan Opel Vivaro-e Concept; 400 km elektrikli sürüş menzili, 5 m3 kargo hacmi ve 750 kg taşıma kapasitesiyle döneminin çok ilerisinde bir projeydi.

İlk iki nesil Opel Vivaro, 2019 yılında üçüncü nesil yollara çıkmadan bir milyon üretim adedine ulaşmıştı. Daha önce iki gövde uzunluğu ile üretilen Opel Vivaro, güncel nesilde ise üç gövde tipiyle üretiliyor. Ayrıca uyarlanabilir çekiş kontrol sistemi IntelliGrip, 180 derecelik geri görüş kamerası ve ağ bağlantılı bilgi-eğlence sistemi dahil bir dizi ileri teknoloji de kullanıma sunuluyor.

Üçüncü nesil Opel Vivaro, güç-aktarma organı çözümleriyle de geleceğe doğru önemli bir adım atıyor. Yeni batarya elektrikli Opel Vivaro-e; günlük yaşamdaki kullanım özelliklerinden ödün vermeden sıfır emisyon ile çevre dostu bir sürüş imkanı sunuyor. Müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda iki farklı batarya seçeneği bulunuyor. 50 kWh kapasiteli batarya WLTP normuna göre 230 km'ye kadar elektrikli sürüş menzili sunarken, 75 kWh kapasiteli lityum iyon batarya ise WLTP normuna göre 330 km'ye varan elektrikli sürüş menzili sunuyor. Tüm bu özelliklerle Opel Vivaro-e, tıpkı 2002 yılında seçilen öncüsü gibi, 24 jüri üyesinin gönlünü kazanmayı başardı ve "2021 Yılın Uluslararası Ticari Aracı-IVOTY " seçildi.

Kaynak: Carmedya.com