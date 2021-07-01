Son dakika gündem: Yetimhanede yaşayan çocuklar için düzenlenen "Zlombol Rallisi"nin son durağı Burhaniye oldu
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Son dakika gündem: Yetimhanede yaşayan çocuklar için düzenlenen "Zlombol Rallisi"nin son durağı Burhaniye oldu

Son dakika gündem: Yetimhanede yaşayan çocuklar için düzenlenen 'Zlombol Rallisi'nin son durağı Burhaniye oldu
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Polonya'dan başlayarak her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen "Zlombol Rallisi" bu yıl Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde final yaptı.

Polonya'dan başlayarak her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen "Zlombol Rallisi" bu yıl Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde final yaptı.

Polonya merkezli olan ve yetimhanede yaşayan çocuklara yardım amaçlı yapılan organizasyonda 200 klasik araçla 500'e yakın Zlombol üyesi, Burhaniye'de 3 günlük kamp için bir araya geldi.

Doğu Bloku üretimi özel araçlarıyla Polonya'nın Katowice şehrinden yola çıkan grup, Burhaniye Ören Plajı'nda toplandı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de bölgeye giderek organizasyon ortaklarını karşıladı.

Deveciler, burada yaptığı açıklamada, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Çocuklar, dünyanın neresinde yaşıyor olurlarsa olsun hepsi bizim geleceğimiz, bizim değerlerimiz." dedi.

Zlomboll'un organizatörleri Marcin ve Martya Tetzlaff'a, Altın Kamp işletmecisi Filiz Altın ve Burhaniye Turizm Derneği Başkanı Şükrü Baykal'a teşekkür eden Deveciler, plaket ve hediyelerini takdim etti.

Son dakika gündem: Yetimhanede yaşayan çocuklar için düzenlenen 'Zlombol Rallisi'nin son durağı Burhaniye oldu
Son dakika gündem: Yetimhanede yaşayan çocuklar için düzenlenen 'Zlombol Rallisi'nin son durağı Burhaniye oldu
Son dakika gündem: Yetimhanede yaşayan çocuklar için düzenlenen 'Zlombol Rallisi'nin son durağı Burhaniye oldu
Son dakika gündem: Yetimhanede yaşayan çocuklar için düzenlenen 'Zlombol Rallisi'nin son durağı Burhaniye oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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