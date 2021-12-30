Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı - Haberler
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Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

AA / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı.

İSTANBUL (AA) - Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli Kovid-19 aşısı Turkovac, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı.

Acil kullanım onayı alan ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisinde üretilmeye başlanan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın İstanbul'a ilk sevkiyatının dün yapılmasının ardından, şehir hastanelerine dağıtımı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada, TURKOVAC'ın bugünden itibaren şehir hastanelerinde uygulanacağını bildirmişti.

Bu kapsamda, randevu aldıkları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, aşı polikliniğinin önünde sıra oluşturdu.

Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

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AA / Lokman Akkaya - Son Dakika Haberleri

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