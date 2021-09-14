Son dakika gündem: Yemen Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Al-Wosabi'den YÖK Başkanı Özvar'a ziyaret - Haberler
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Son dakika gündem: Yemen Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Al-Wosabi'den YÖK Başkanı Özvar'a ziyaret

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Yemen Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Al-Wosabi'den YÖK Başkanı Özvar'a ziyaret

Son dakika haberi... Yemen Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Prof. Dr. Halid Ahmed Ahmed Al-Wosabi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

Yemen Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Prof. Dr. Halid Ahmed Ahmed Al-Wosabi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Ahmed Al-Wosabi ile beraberindeki heyet, Özvar ile bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığındaki ziyarette, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler görüşüldü. Görüşmede, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Yemen hükümeti burslusu öğrencilerin durumu da ele alındı.

Son dakika gündem: Yemen Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Al-Wosabi'den YÖK Başkanı Özvar'a ziyaret

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Yemen Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Al-Wosabi'den YÖK Başkanı Özvar'a ziyaret - Haberler
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