Son dakika gündem: Yemen: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odaları doldu, oksijen tüpleri tükendi
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Son dakika gündem: Yemen: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odaları doldu, oksijen tüpleri tükendi

19.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:10
Son dakika gündem: Yemen: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odaları doldu, oksijen tüpleri tükendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buheybih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odalarındaki doluluğun maksimum kapasiteye ulaştığını ve oksijen tüplerinin tükendiğini duyurdu.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buheybih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odalarındaki doluluğun maksimum kapasiteye ulaştığını ve oksijen tüplerinin tükendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Buheybih, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine riayet etme, maske takma ve kalabalık ortamlardan uzak durma çağrısında bulundu.

Sahip oldukları yoğun bakım araç-gereçleri ve oksijen tüplerinin tükendiğini kaydeden Buheybih, karantina merkezlerindeki yoğun bakım odalarının azami doluluk seviyesine ulaştığını aktardı.

Buheybih dün yaptığı açıklamada, Arap ülkelerindeki mevkidaşlarına Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklara karşı Yemen'e destek olmaları çağrısında bulunmuştu.

Yemenli Bakan, ülkedeki sağlık sisteminin toparlanabilmesi ve sağlık kuruluşlarının gerektiği gibi hizmet verebilmesi için ciddi desteğe ve yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinin verilerine göre, salgında toplam 723 kişi vefat etti, 3 bin 126 kişi enfekte oldu, 520 kişi de sağlığına kavuştu.

Eylül 2014'ten bu yana Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de söz konusu rakamların Husilerin elindeki bölgeleri içermediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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