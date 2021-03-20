Son dakika gündem: Yemen'in Marib kentinde, ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 65 milis öldürüldü
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Son dakika gündem: Yemen'in Marib kentinde, ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 65 milis öldürüldü

20.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:30
Son dakika gündem: Yemen'in Marib kentinde, ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 65 milis öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasında el-Kessara cephesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 65 milisin öldürüldüğü bildirildi.

Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasında el-Kessara cephesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 65 milisin öldürüldüğü bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, halk direnişi ve Arap koalisyonunun hava kuvvetleri tarafından desteklenen ordu güçleri ile İran destekli Husiler arasında Marib'in batısındaki el-Kessara cephesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Çatışmalarda 65 Husinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, koalisyon uçaklarının Husilere ait tank ve askeri araçları hedef aldığı, araçlarda bulunan milislerin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, ordu kuvvetlerinin Husiler'e ait 3 zırhlı aracın yanı sıra birtakım orta ve hafif silahlar ile çeşitli türlerde mühimmat ele geçirdiği belirtilerek, Taiz'in güneyindeki Hayfan ilçesine bağlı stratejik öneme sahip Caşi Dağı'nda kontrolü sağladığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 9 Şubat'ta Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin, ülkenin doğusundaki Marib ilinde saldırgan faaliyetlere yeniden başlamasından derin endişe duyduğunu dile getirmişti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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