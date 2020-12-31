Son dakika gündem: Yemen'in Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 25'e yükseldi

Yemen yeni hükümetinin kabine üyelerinin Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanı'nın terminalinde meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybeh Twitter hesabından havalimanında meydana gelen patlamalarda 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 110 kişinin yaralandığı aktardı.

Aden hastanelerindeki bazı ağır vakalar nedeniyle sayının arttığını ifade eden Buhaybeh, bakanlığın terör saldırısında yaralananların tedavisi için tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydetti.

Saldırılarda 1 gazeteci hayatını kaybetti

Yeni hükümetin Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aden Havalimanı'ndaki saldırıda hükümetinin kabine üyelerini karşılamak için görev başında bulunan 1 basın mensubunun hayatını kaybettiğini, 10'unun yaralandığını belirtti.

"Husiler, havaalanlarını, tesisleri ve sivil yerleşim birimlerinin hedef alınmaya alışkınlar. Şimdiye kadar buna benzer yüzlerce suç kaydedildi ve onlarca gazeteci ellerinde hayatını kaybetti." ifadelerine yer veren İryani, uluslararası topluma, "Husi milislerini terör listelerine sokmaya ve elebaşlarını savaş suçları işledikleri nedeniyle yargılamaya" çağırdı.

Yemen İçişleri Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamada, havalimanında meydana gelen patlamalarda, siviller, havalimanı çalışanları ve kabine üyelerini teslim için bulunan görevlilerin de yer aldığı 22 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 50'sinin yaralandığı aktarılmıştı.

Aden Havalimanı'ndaki patlama

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin dün ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi milislerin Aden Havaalimanı'na gerçekleştirdiği korkak terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecektir." ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, yaptığı açıklamada, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak