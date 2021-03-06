Son dakika gündem: Yemen'deki Husilerin Taiz'de hastaneye düzenlediği roket saldırısında bir kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Yemen'deki Husilerin Taiz'de hastaneye düzenlediği roket saldırısında bir kişi yaralandı

06.03.2021 00:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:16
Son dakika gündem: Yemen'deki Husilerin Taiz'de hastaneye düzenlediği roket saldırısında bir kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde bulunan bir hastaneye düzenlediği roket saldırısında bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde bulunan bir hastaneye düzenlediği roket saldırısında bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisinden alınan bilgiye göre, Husiler Taiz'deki Es-Sevra Hastanesi'ne roket saldırısı düzenledi.

Saldırı nedeniyle hastanede görevli bir polis memuru ayağından yaralanırken, ameliyathanelerin bulunduğu bölümde hasar meydana geldi.

Yemen hükümetinden veya Husilerden ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'in en büyük kenti olan Taiz'de, hem Husilerin hem de hükümet güçlerinin kontrol alanları bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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