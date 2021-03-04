Son dakika gündem: Yemen'de BAE destekli grubun konvoyuna bombalı saldırı

Son dakika haberlerine göre Yemen'in geçici başkenti Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı komutanların bulunduğu konvoya bombalı saldırı düzenlendiği, olayda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı komutanların bulunduğu konvoya bombalı saldırı düzenlendiği, olayda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, GGK destek güçleri komutanı Tuğgeneral Muhsin el-Vali ile kuvvet komutanı Nebil el- Meşuşi'nin bulunduğu konvoy Aden'e bağlı Eş-Şaab kentinde hareket halindeyken yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Vali ve Meşuşi'nin saldırıdan sağ kurtulduğu aktarılırken, olayda birkaç askerin öldüğü, bazılarının da yaralandığı kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci