Son dakika gündem: Yemeklik ot toplarken kalp krizinden öldü

Son dakika gelişmesine göre HAKKARİ'nin Kaval köyü kırsalında yemeklik ot toplarken fenalaşan Kasım Acar (60), hayatını kaybetti.

HAKKARİ'nin Kaval köyü kırsalında yemeklik ot toplarken fenalaşan Kasım Acar (60), hayatını kaybetti.

Hakkari kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kaval köyü kırsalında bulunan Bavgüza bölgesinde peynir ve yemek yapımında kullanılan otlardan toplayan Kasım Acar, aniden rahatsızlanıp yere yığıldı. Yanında bulunan yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde Acar'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yakınları Acar'ın kalp krizi geçirdiğini söyledi. Acar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan