Son dakika gündem: Yayladağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika gündem: Yayladağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü.

Son dakika gündem: Yayladağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
26.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:16

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü.

Yalaz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Yayladağı Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler, vatandaşların da yardımıyla alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında 2 dekarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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