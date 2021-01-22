Son dakika gündem: Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan 2'nci şüpheli de yakalandı
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Son dakika gündem: Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan 2'nci şüpheli de yakalandı

22.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:07
Son dakika gündem: Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan 2'nci şüpheli de yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da Şadiye Öztürk'ün (85) yalnız yaşadığı evinde öldürülmesiyle ilgili aranan 2'nci cinayet şüphelisi S.D. de polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'da Şadiye Öztürk'ün (85) yalnız yaşadığı evinde öldürülmesiyle ilgili aranan 2'nci cinayet şüphelisi S.D. de polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.D., diğer şüpheli H.K ile birlikte sorguya alındı.

Olay, üç gün önce Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın giriş katında yaşayan Şadiye Öztürk, evinin salonunda ölü bulundu. Salon duvarlarındaki kandan yola çıkan polis, olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Evin karşısında bulunan bir caminin güvenlik kamerası görüntülerinden iki şüphelinin eşkali belirlendi. Şüphelilerden H.K.'nın, Hüseyin Alanyalı Camii'nde olduğu ihbarı üzerine adrese giden Yunus timleri, bu kişiyi cami tuvaletinde yakaladı. Gözaltına alınan H.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Ekipler yaptıkları çalışmayla diğer şüpheli S.D.'nin de Kepez ilçesinde olduğunu saptadı. Mahallede operasyon düzenleyen ekipler, S.D'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.D, ifadesine başvurulmak üzere H.K.'nin sorgulandığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İki şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Son dakika gündem: Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan 2'nci şüpheli de yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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