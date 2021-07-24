YARDIM İSTEDİĞİ POLİSİN TABANCASINI ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
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YARDIM İSTEDİĞİ POLİSİN TABANCASINI ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir hastanede M.K., yardım istediği polis memurunun tabancasını kaptı.

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir hastanede M.K., yardım istediği polis memurunun tabancasını kaptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, M.K., gelen takviye ekipler tarafından yakalandı.

Olay, 22 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. M.K., hastanede, polis memuru F.Ü.'nün yanına gidip, husumetli olduğu kişilerin peşinde olduğunu söyledi. Polis memuru F.Ü., durumu polis merkezine bildirerek ekip talebinde bulundu. Bir süre sonra M.K., polis memuru F.Ü.'nün beylik tabancasını kaptı. Kaçmaya çalışan M.K., havaya 2 el ateş etti. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, M.K.'yı etkisiz hale getirerek tabancayı aldı. M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, M.K'nin polis memuru F.Ü.'nün beylik tabancasını aldığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.K., polis memurunun belinden beylik tabancasını alıyor. Durumu fark eden polis memuru ve vatandaşlar dışarı kaçıyor. Bir vatandaş ile hastanenin güvenlik görevlisi de saklanarak korunmaya çalışıyor. M.K. de herkes çıktıktan sonra dışarı çıkıyor.

YARDIM İSTEDİĞİ POLİSİN TABANCASINI ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
YARDIM İSTEDİĞİ POLİSİN TABANCASINI ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
YARDIM İSTEDİĞİ POLİSİN TABANCASINI ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
YARDIM İSTEDİĞİ POLİSİN TABANCASINI ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
YARDIM İSTEDİĞİ POLİSİN TABANCASINI ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
YARDIM İSTEDİĞİ POLİSİN TABANCASINI ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
YARDIM İSTEDİĞİ POLİSİN TABANCASINI ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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YARDIM İSTEDİĞİ POLİSİN TABANCASINI ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI - Haberler
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