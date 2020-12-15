Son dakika gündem: Yangın çıkan apartmandan 18 kişiyi tahliye eden bekçilere ödül
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Son dakika gündem: Yangın çıkan apartmandan 18 kişiyi tahliye eden bekçilere ödül

15.12.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:45
Son dakika gündem: Yangın çıkan apartmandan 18 kişiyi tahliye eden bekçilere ödül

Gelen son dakika haberlerine göre Yangın çıkan apartmandan 18 kişiyi tahliye eden bekçilere ödülAfyonkarahisar'da çatısında çıkan yangını fark ettikleri binaya girip, yabancı uyruklu 2 aileyi uyandırarak tahliye eden bekçiler, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz tarafından ödüllendirildi.

Yangın çıkan apartmandan 18 kişiyi tahliye eden bekçilere ödül

Afyonkarahisar'da çatısında çıkan yangını fark ettikleri binaya girip, yabancı uyruklu 2 aileyi uyandırarak tahliye eden bekçiler, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz tarafından ödüllendirildi.Afyonkarahisar'da Basın Caddesi'nde önceki gece devriye görevi yapan mahalle bekçileri, Tokman Apartmanı'nın çatısından duman yükseldiğini gördü. İlk olarak polis merkezi ile itfaiye ekiplerine bilgi veren bekçiler, ardından apartmana girip, yabancı uyruklu 2 aileyi kapı zillerine basarak uyandırdı. Bekçiler, 18 kişiyi binadan tahliye ederken, yangın gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.Bekçileri makamına davet eden İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, örnek davranışlarından dolayı tebrik etti. Bir süre bekçilerle sohbet eden Müdür Temiz, "Yangın olayında vatandaşlarımızı kurtaran arkadaşlarımız, bizim çocukluğumuzdaki bekçi anlayışını geri getirecek inşallah. Duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Sonra da bekçilerden aynı şekilde devam edeceklerine dair söz alan Müdür Temiz, onlara hediye verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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