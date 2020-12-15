Son dakika gündem: Yangın çıkan apartmandan 18 kişiyi tahliye eden bekçilere ödül

Gelen son dakika haberlerine göre Yangın çıkan apartmandan 18 kişiyi tahliye eden bekçilere ödülAfyonkarahisar'da çatısında çıkan yangını fark ettikleri binaya girip, yabancı uyruklu 2 aileyi uyandırarak tahliye eden bekçiler, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz tarafından ödüllendirildi.