Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi Van Gölü koyları
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Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi Van Gölü koyları

Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü özelliğine sahip Van Gölü'nün eşsiz güzellikteki koyları, yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü özelliğine sahip Van Gölü'nün eşsiz güzellikteki koyları, yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

El değmemiş doğal güzellikleri, yemyeşil doğası, masmavi suyu ile Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Van Gölü, doğal parkurları ve keşfedilmeyi bekleyen bakir alanlarıyla doğa tutkunlarını cezbediyor.

Van Gölü kıyısındaki Artos Dağı'nın etekleri ile Göründü, Ayanıs, Altınsaç ve İnköyü koylarına gelen yamaç paraşütçüleri, Akdamar Adası, Süphan Dağı ile Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde farklı bir uçuş deneyimi yaşıyor.

İniş yapılan zeminin doğal çimle kaplı olması ve rüzgarın elverişli olmasını fırsat bilen adrenalin tutkunları, yüzlerce metre yükseklikte güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

Türk Hava Kurumu Van Şubesince düzenlenen etkinliğe katılan 35 paraşütçü, Artos Dağı eteklerinden havalanarak Van semalarını renklendirdi.

"Bölgenin coğrafyası yamaç paraşütü için çok uygun"

Sportif Havacılık Kulübü Başkanı İlhan Gezgen, AA muhabirine, Van Gölü koylarında yamaç paraşütü için çok uygun parkurların olduğunu söyledi.

Doğa harikası bölgenin paraşüt tutkunlarını cezbettiğini anlatan Gezgen, şunları kaydetti:

"18 yıldır profesyonel olarak yamaç paraşütü yapıyorum. Van Gölü kıyılarında bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Van Gölü'nün masmavi suyu üzerinde gerçekleştirdiğimiz uçuşlar, çok keyifli. Görsel şölen sunuyor. Farklı illerden birçok pilot arkadaşımız uçmak için buraya geliyor. Bu da Van'ın tanıtımına önemli katkı sunuyor. Yamaç tutkunu herkesi Van'a bekliyoruz."

Paraşüt tutkunlarından Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi de etkinliğe katılanlara hava durumu hakkında destek olduklarını söyledi.

Kentin yamaç paraşütü için zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Çelebi, "Bölgenin meteorolojik olarak uygun olan alanlarını birlikte değerlendiriyoruz. Yamaç paraşütü için çok güzel yerler var. Özellikle termikler çok kuvvetli. Bu durum hem dikkatli olmamızı gerektiriyor hem de Akdamar Adası gibi bir değeri metrelerce yükseklikte görmemize olanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Akdamar Adası'na karşı uçmak çok eğlenceli"

Bir yıldır profesyonel olarak yamaç paraşütü yaptığını belirten Betül Yakmaz ise "Bir kadın olarak bu sporu yaptığım için çok mutluyum. Özellikle Van Gölü ve Akdamar Adası'na karşı uçmak çok eğlenceliydi. Herkesi buraya, davet ediyoruz. Van Gölü semalarında bu sporu yapmak bir ayrıcalık." şeklinde konuştu.

Furkan Barıç da "Yüzlerce metre yükseklikte, karşımızda göl müthiş manzara sunuyor. Bu manzara eşliğinde uçmak harika bir duygu." dedi.

Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi Van Gölü koyları
Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi Van Gölü koyları
Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi Van Gölü koyları
Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi Van Gölü koyları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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