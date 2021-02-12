Son dakika gündem: Yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takılıp, yere çakılması kamerada
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Son dakika gündem: Yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takılıp, yere çakılması kamerada

12.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:19
Son dakika gündem: Yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takılıp, yere çakılması kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre BİNGÖL'deki Haserek Dağı'na yamaç paraşütüyle inen paraşütçü, kayak merkezinin teleferik tellerine takılıp, yere çakıldı.

BİNGÖL'deki Haserek Dağı'na yamaç paraşütüyle inen paraşütçü, kayak merkezinin teleferik tellerine takılıp, yere çakıldı. Paraşütçü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, bu anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bingöl'de bulunan, 2 bin 500 rakımlı Haserek Dağı'na yamaç paraşütüyle iniş yapan ve ismi öğrenilemeyen paraşütçü, kayak merkezinin teleferik tellerine takılarak, yere çakıldı. Bu anlar, teleferikte bulunan kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Son dakika gündem: Yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takılıp, yere çakılması kamerada
Son dakika gündem: Yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takılıp, yere çakılması kamerada
Son dakika gündem: Yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takılıp, yere çakılması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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