Son dakika gündem: Yalova'nın kadın ambulans şoförleri zamanla yarışıp vakadan vakaya koşuyor

Yalova'da yaralanan veya sağlık sorunu yaşayan insanlara 112 Acil Sağlık ekibini yetiştirmek için zamanla yarışan kadın ambulans şoförleri hemcinslerine ve meslektaşlarına örnek oluyor.

İleri sürüş teknikleri eğitimi alan, siren çalarak yol aldıkları sokaklarda önemli bir görev üstlenen acil tıp teknisyenleri Dilek Gilik ve Zübeyde Erkut azim ve çalışkanlıklarıyla takdir topluyor.

14 yıllık ambulans şoförü Dilek Gilik, AA muhabirine, Adana'da başladığı mesleğini Yalova'da sürdürdüğünü söyledi.

Önceleri gittikleri yerlerde bazı kişilerin kendisini görünce alkışladığını, kimilerinin bir kadının ambulans kullanmasına şaşırdığını belirten Gilik, "Eskiden trafikte bazı erkek sürücüler yol vermeleri gerektiği zaman bizim cesaret edip geçemeyeceğimizi düşünüyor, yol vermeyenler oluyordu. Kadın olduğumuz için bazı hastalar, onları konforlu ve sağlıklı bir şekilde götüremeyeceğimizi düşünüyordu. Bunu Yalova'da aşmaya başladık." dedi.

Gilik, ambulans şoförü olmaya karar verdiğinde ailesinin çok zorunlu haller dışında direksiyona geçmesini istemediğini aktardı.

Bunu da zamanla aştığını anlatan Gilik, görevini başarıyla yerine getirdikçe ailesinin de kendisiyle gurur duymaya başladığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Açıkçası kendimle gurur duyuyorum. Hem sağlık personeliyim hem de ambulans kullanabiliyorum. Yani çok fonksiyonlu bir personel olmaktan dolayı kendimle gurur duyuyorum. Biraz klişe olacak ama Türk kadınlarımız özellikle cephede bile hiç korkmadan büyük bir cesaretle görev yapmış, çalışmış kadınlardır. O yüzden daha konforlu ve istediğimize ulaşabilir durumdayken bizler için zor diye bir şey yok diye düşünüyorum. Yeter ki kadınlar hayal edebilsin ve hayallerinin peşinden koşabilsin. Özellikle bir çocuk yetiştiren kadının hayatında yapamayacağı hiçbir şey yok. O yüzden birazcık cesaret edip biraz da hayal etsinler."

Zübeyde Erkut ise 7 yıldır ambulans kullandığını, bunun her kadının üstesinden gelebileceği bir meslek olduğunu vurguladı.

Kadınların her mesleği layıkıyla yapabileceğini dile getiren Erkut, "İnsanların bize bakışları, bizim için 'Kadınlar geldi' demeleri veya trafikte bizi sıkıştırmaya çalışmaları zorluyor ama bunlara rağmen yapabiliyoruz. Aileme ambulans şoförü olacağımı söylediğimde mutlu oldular ve bana destek veriyorlar. Kadınlar erkeklerin yaptığı her işi yapabilir. Güç gerekiyorsa biz de güçlüyüz, biz de her hastayı kaldırabilir, her aracı kullanabiliriz. Yeter ki kendilerine güvensinler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız