Son dakika gündem: Yalova'da apartmanda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Harmanlar Mahallesi Harman Sokak'taki bir binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yaralanan ev sahibi Ö.E. (33) ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız