Son dakika gündem: Yakınlarının haber alamadığı talihsiz adam evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Yakınlarının haber alamadığı talihsiz adam evinde ölü bulundu

20.12.2020 20:09 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:13
Son dakika gündem: Yakınlarının haber alamadığı talihsiz adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de yalnız yaşayan 61 yaşındaki Burhan Sezai Çöz, evinde ölü bulundu.

KAYSERİ'de yalnız yaşayan 61 yaşındaki Burhan Sezai Çöz, evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocasinan ilçesi Barbaros mahallesi Budaklar caddesi üzerindeki Kızılırmak sitesinin 4'ncü katında meydana geldi. İddiaya göre emekli öğretmen Burhan Sezai Çöz'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri Çöz'ü yerde hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekipleri yaptığı muayenede talihsiz adamın öldüğünü belirledi. Bina önünde bekleyen yakınları gözyaşı döktü. Polis ekipleri yaptığı çalışmanın ardından Burhan Sezai Çöz'ün cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin İrem Derici Gülben Ergen Defne Samyeli Birkan Sokullu
Spor Ryan Babel Erol Bulut Çağdaş Atan Samet Aybaba Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Kaza İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Yakınlarının haber alamadığı talihsiz adam evinde ölü bulundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 20:15:48. #1.14#
title