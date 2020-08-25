Son dakika gündem: Wisconsin'de göstericiler araçları ve binaları ateşe verdiler Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor. Kenosha mahkemesi önünde toplanan protestocular çevredeki araçları ve binaları ateşe verdiler. Kaynak: AA