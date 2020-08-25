Son dakika gündem: Wisconsin'de göstericiler araçları ve binaları ateşe verdiler
Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.
25.08.2020 07:38 | Son Güncelleme: 25.08.2020 07:43
ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor. Kenosha mahkemesi önünde toplanan protestocular çevredeki araçları ve binaları ateşe verdiler.
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Kaynak: AA