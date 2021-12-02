Son dakika gündem: VİP 1 fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir çetenin Bursa ve İstanbul'da, başta yabancı uyruklular olmak üzere çok sayıda kadını fuhşa zorlayıp, fuhuş için yer temin ettiklerini belirledi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle, şüpheliler takibe alındı. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından 200 polisle Bursa ve İstanbul'da 15 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 'VİP 1' ismi verilen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 11'i yabancı uyruklu 20 kadın, ifadeleri için emniyete götürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Zorla fuhuş yaptırmak' ve 'Fuhşa teşvik' suçlarından adliyeye sevk edildi.