Son dakika! - Kıvanç Tatlıtuğ, "Vergi Kanununa Muhalefet' davasında beraat etti
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Son dakika! - Kıvanç Tatlıtuğ, "Vergi Kanununa Muhalefet' davasında beraat etti

12.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:37

Son dakika 3. sayfa haberi... - Kıvanç Tatlıtuğ, "Vergi Kanununa Muhalefet' davasında beraat etti Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un sahte fatura kullandığı gerekçesiyle "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan yargılandığı davada beraatine karar verildi.

- Kıvanç Tatlıtuğ, "Vergi Kanununa Muhalefet' davasında beraat etti

İSTANBUL - Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un sahte fatura kullandığı gerekçesiyle "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Kıvanç Tatlıtuğ katılmazken sanık avukatı ile şikayetçi İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı Elif Karahan, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık Tatlıtuğ'un avukatı Ahmet Bumin Doğrusöz ise, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kıvanç Tatlıtuğ'un üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığından beraatine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kıvanç Tatlıtuğ'un Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri isimli şahıs işletmesinin sahibi olduğu belirtildi. Bu işletmenin 2012 ve 2013 vergi dönemiyle ilgili yapılan incelemede ticari faaliyette bulunmamasına rağmen ticari faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı kaydedildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un bu işlemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği, gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek vergi zararına neden olduğu anlatıldı. Tatlıtuğ'un "vergi usül kanununa muhalefet" suçundan toplamda 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Son dakika! - Kıvanç Tatlıtuğ, 'Vergi Kanununa Muhalefet' davasında beraat etti
Son dakika! - Kıvanç Tatlıtuğ, 'Vergi Kanununa Muhalefet' davasında beraat etti
Son dakika! - Kıvanç Tatlıtuğ, 'Vergi Kanununa Muhalefet' davasında beraat etti
Son dakika! - Kıvanç Tatlıtuğ, 'Vergi Kanununa Muhalefet' davasında beraat etti
Son dakika! - Kıvanç Tatlıtuğ, 'Vergi Kanununa Muhalefet' davasında beraat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR

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