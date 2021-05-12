Son dakika gündem: Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza'dan muhalif lider Guaido'nun müzakere teklifine tepki
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Son dakika gündem: Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza'dan muhalif lider Guaido'nun müzakere teklifine tepki

Son dakika gündem: Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza'dan muhalif lider Guaido'nun müzakere teklifine tepki
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Ulusal Meclis'in (AN) eski başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun, Venezuela'ya yönelik olası yaptırımların kaldırılması için müzakerede bulunma teklifine tepki gösterdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Ulusal Meclis'in (AN) eski başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun, Venezuela'ya yönelik olası yaptırımların kaldırılması için müzakerede bulunma teklifine tepki gösterdi.

Twitter hesabından Guaido'nun açıklamalarına yanıt veren Arreaza, "Yaptırımların kaldırılmasını mı savunuyorsunuz? O adam ve onun Washington'daki patronları, Venezuela'da ıstıraba yol açan yaptırımların tek sorumlusudur. Aslında o, bunu talep eden baş sorumlulardan biridir." ifadelerini kullandı.

Guaido, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Venezuela hükümetine yönelik başta ABD olmak üzere uluslararası yaptırımların kaldırılması ihtimalini müzakere etmek amacıyla bir anlaşma önerisinde bulunmuştu.

Uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede özgür ve adil bir seçim takviminin belirlenmesini içeren bir anlaşma tavsiyesinde de bulunan Guaido, Venezuela'nın anlaşmanın temel hedeflerine uyması şartıyla yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması gibi bir dizi taahhütler sunmuştu.

Barbados'taki görüşmeler basarız olmuştu

Venezuela'da Nicolas Maduro hükümeti ile Guaido'nun liderliğindeki muhalefet, Mayıs 2019'da, ülkede uzun zamandır hakim olan siyasi krize çıkış aramak için Norveç'in ara buluculuğunda Barbados'ta görüşmelere başlamıştı.

Ağustos 2019 başlarında, ABD'nin Venezuela'ya karşı uyguladığı ve ülkenin ABD'deki tüm varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırımı Guaido'nun desteklemesinin ardından, Maduro hükümeti Barbados'taki görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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