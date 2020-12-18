Son dakika gündem: Venezuela açıklarındaki göçmen botu kazasında ölenlerin sayısı 28'e çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Venezuela açıklarındaki göçmen botu kazasında ölenlerin sayısı 28'e çıktı

18.12.2020 05:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 05:32
Son dakika gündem: Venezuela açıklarındaki göçmen botu kazasında ölenlerin sayısı 28'e çıktı

Son dakika gündem haberi... Venezuela açıklarında, hafta sonu düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Venezuela açıklarında, hafta sonu düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Diario Libre gazetesinde çıkan habere göre, Venezuela'dan Trinidad ve Tobago'ya göçmenleri taşırken batan botla ilgili yapılan aramalarda yeni cesetler bulundu.

Yetkililer, Venezuela kıyılarında yeni cesetlerin bulunmasıyla faciada ölenlerin sayısının 28'e çıktığını duyurdu.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, yapılan soruşturmalar sonucunda, içinde askerlerin de olduğu 7 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Kurbanlardan 26'sının, aileleri tarafından teşhis edildiğine işaret eden Saab, kayıp yolcuları arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bottaki grubun, 6 Aralık'ta kuzeydoğudaki Sucre eyaletine bağlı Güiria'dan yola koyuldukları belirtilmişti.

Sahil güvenlik ekipleri, hafta sonunda, Venezuela kıyılarında batan bottaki 2'si çocuk 14 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.

Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, ekonomik ve siyasi krizden kaçmak için son 5 yılda 5,4 milyon kişinin Venezuela'yı terk ettiği tahmin ediliyor.

Venezuelalıların göçü, Latin Amerika ve Karayipler'in yakın tarihindeki en büyük göç dalgası olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl da 2 tekne Trinidad ve Tobago'ya giderken kaybolmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Ayşegül Yıldız Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Erol Bulut Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Ankara Kumluca Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Venezuela açıklarındaki göçmen botu kazasında ölenlerin sayısı 28'e çıktı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 05:32:56. #1.15#
title