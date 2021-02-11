Son dakika gündem: Vatandaşın çöp attığı sırada yaşanan kaza kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaşın çöp attığı sırada hafif ticari aracın, çöp konteynerine çarptığı anlar kameralara yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaşın çöp attığı sırada hafif ticari aracın, çöp konteynerine çarptığı anlar kameralara yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesindeki Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, bir vatandaşın çöp attığı sırada yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Sürücü kaçarken, şans eseri yara almayan vatandaş büyük korku yaşadı. Bu anlar, çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ