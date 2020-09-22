Son dakika gündem: Van merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı Son dakika haberi: VAN merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf ve ihraç toplam 17 asker gözaltına alındı.

VAN merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf ve ihraç toplam 17 asker gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 muvazzaf subay, 6 muvazzaf astsubay, 4 muvazzaf uzman çavuş, 1'i KHK ile ihraç edilen subay, 1'i emekli subay, 2'si görevden uzaklaştırılan astsubay, 1'i sözleşmesi feshedilen uzman çavuş ile 1 askeri öğrencilikten atılan toplam 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Van merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Batman ve Şırnak illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

?Soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ