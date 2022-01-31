Son dakika gündem: Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika gündem: Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

AA, Necat Hazar - Güncel
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Son dakika gündem: Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

VAN (AA) - Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 24-30 Ocak tarihleri arasında TEM Şubesi ekipleri ile Özel Harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK mensubu bir kişi ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Necat Hazar - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, Güncel, Haber

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