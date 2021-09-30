Son dakika gündem: Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika gündem: Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu kişi gözaltına alındı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Van'da, havalimanında üzerindeki uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu kişi gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da, havalimanında üzerindeki uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu kişi, x-ray cihazından geçerken şüphe üzerine polislerce durduruldu.

Yapılan aramada şüphelinin üzerine sarılı 60 Afyon sakızı, 34,51 gram sentetik uyuşturucu, valizinde de 40 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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