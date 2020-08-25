Son dakika gündem: Van'da terör operasyonu: 12 gözaltı
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Son dakika gündem: Van'da terör operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberleri: VAN merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda, PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Van'da terör operasyonu: 12 gözaltı
25.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:49

VAN merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda, PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürerken, bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.


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Kaynak: DHA

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