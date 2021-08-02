Son dakika gündem: Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme
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Son dakika gündem: Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme

Son dakika gündem: Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... VAN'ın Başkale, Özalp ve Çaldıran ilçelerinde iki gün etkili olan yağanak, kırsal alandaki mahallelerde sele neden oldu.

VAN'ın Başkale, Özalp ve Çaldıran ilçelerinde iki gün etkili olan yağanak, kırsal alandaki mahallelerde sele neden oldu. Selin vurduğu mahallelerde 32 iş makinesi ve 60 personelle çalışma yapılırken, bölgede bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, selden en çok etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunup, evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Van'ın Başkale, Özalp ve Çaldıran ilçelerinde iki gün etkili olan sağanak sele neden oldu. 3 ilçeye bağlı 21 mahalle selden etkilendi. Selin vurduğu Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde dün ikinci kez sel felaketi meydana geldi. Selin ardından bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ile Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri bölgede 32 iş makinesi ve 60 personel ile çalışma yürütüyor. Türk Kızılay'ı Esenyamaç Mahallesi'nde günde bin vatandaşa 3 öğün sıcak yemek dağıtırken, hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. 3 ilçeye bağlı 21 mahallede 35 evin tamamen yıkıldığı, 900 hayvanın sele kapılarak öldüğü belirtildi. 

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÖLGEDE İNCELEME YAPTIİçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, selin vurduğu Çaldıran'a bağlı Osmanlı, Özalp'a bağlı Balçıklı mahallelerinde incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne geçti. Selden dolayı 11 evin yıkıldığı ve 20'ye yakın hayvanın öldüğü mahallede selzedelerin sorunlarını dinleyen Bakan Yardımcısı İnce, yaraların sarılması için ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek," Sel tehlekise olan mahallelerimizde muhtarları meterolojinin uyarılarını dikkate alıp vatandaşları bu konuda uyarıyor. Bu  vesileyle de büyük bir can caybının da önüne geçilmiş oluyor" dedi.

 


Son dakika gündem: Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme
Son dakika gündem: Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme
Son dakika gündem: Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme
Son dakika gündem: Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme
Son dakika gündem: Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme
Son dakika gündem: Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme
Son dakika gündem: Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme
Son dakika gündem: Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme
Son dakika gündem: Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme
Son dakika gündem: Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme
Son dakika gündem: Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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