Son dakika gündem: Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ele geçirildi
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Son dakika gündem: Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ele geçirildi

Son dakika haberine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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