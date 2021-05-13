Son dakika gündem: Van'da parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kadına itfaiye yardım etti
Son dakika haberleri: Van'da, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Van'da, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Özalp ilçesinde yaşayan Şehriban Platin (40), parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Özalp Devlet Hastanesine başvurdu.
Buradan itfaiyeye yönlendirilen Platin'in parmağındaki çelik yüzük, ekiplerce hassas aletlerle kesilerek çıkarıldı.
Platin ve ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı