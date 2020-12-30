Son dakika gündem: Van'da Kovid-19 savaşçılarına "ballı" destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Van'da Kovid-19 savaşçılarına "ballı" destek

30.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:41
Son dakika gündem: Van'da Kovid-19 savaşçılarına

Son dakika haber: Van Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına arı sütlü bal hediye edildi.

Van Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına arı sütlü bal hediye edildi.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Van Temsilcisi Ömer Akbulak ve platform üyeleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ile bir araya geldi.

İliklerden ile görüşen heyet üyeleri, daha sonra sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, arı sütlü bal verdi.

Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının hastaların iyileşmesi için fedakarca mücadele ettiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının insanların hayatının kurtarılması için kendi canlarını tehlikeye attığını belirten Yücel, "Onlar bu süreçte gece gündüz demeden, çocuklarını, sevdiklerini, ailelerini unutarak bizlerin sağlığı için mücadele veriyorlar. Biz de teşekkürümüzün bir göstergesi olsun diye kendilerine bal hediye ettik." diye konuştu.

Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Van Temsilcisi Akbulak, "Salgının ilk gününden bu yana özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına jest yapmak istedik. Kendileri bizler için gecelerini gündüze katıp çalışıyorlar. Bizlerin sağlığı için ailelerinden uzak kalıyorlar. Onların yanında olduğumuzu göstermek istedik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Seyit Torun Yaşar Güler Öznur Çalık Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Güven Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Van'da Kovid-19 savaşçılarına "ballı" destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 12:45:00. #1.14#
title