Son dakika gündem: Van'da katır sırtındaki çuvallarda, 122 kilo esrar ele geçirildi - Yeniden
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Son dakika gündem: Van'da katır sırtındaki çuvallarda, 122 kilo esrar ele geçirildi - Yeniden

20.01.2021 11:36 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:41
Son dakika gündem: Van'da katır sırtındaki çuvallarda, 122 kilo esrar ele geçirildi - Yeniden

Gelen son dakika haberlerine göre VAN'ın Edremit ve Gürpınar ilçelerinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide terk edilmiş 2 katırın sırtındaki çuvallarda, 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi.

VAN'ın Edremit ve Gürpınar ilçelerinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide terk edilmiş 2 katırın sırtındaki çuvallarda, 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Gürpınar ve Edremit ilçeleri sınırına operasyon düzenledi. Operasyonda, arazide terk edilmiş 2 katıra rastlandı. Bunun üzerine katırların sırtındaki 5 çuvalda yapılan aramada, 126 paket halinde ve ağırlığı 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması çalışma başlatılırken, konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek adli soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.


Son dakika gündem: Van'da katır sırtındaki çuvallarda, 122 kilo esrar ele geçirildi - Yeniden
Son dakika gündem: Van'da katır sırtındaki çuvallarda, 122 kilo esrar ele geçirildi - Yeniden
Son dakika gündem: Van'da katır sırtındaki çuvallarda, 122 kilo esrar ele geçirildi - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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