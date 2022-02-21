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Son dakika gündem: Van'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı

AA, Necat Hazar - Güncel
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Son dakika gündem: Van'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler: Van'da polislerce gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da polislerce gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin, kentteki asayiş olaylarının çözülmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak, parada sahtecilik ve tefecilik suçları kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 82 çek, senet ile tapu senedi, 5 tarihi eser, 42 cep telefonu, 390 ilaç, 5 bin paket gümrük kaçağı sigara, 131 litre akaryakıt, 8 akıllı saat, 21 kulaklık, Laptop ve hard diskler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş, Van, Güncel, Haberler

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