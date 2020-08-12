Son dakika gündem: Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş (5) Son dakika habere göre TUTUKLANDI Adana'nın Seyhan ilçesinde, dün akşam saatlerinde annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI Adana'nın Seyhan ilçesinde, dün akşam saatlerinde annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Can ÇELİK/ADANA,

Kaynak: DHA