Son dakika gündem: Vali Masatlı ve eşi, şehit ailesi, yetim ve yaşlı vatandaşlara ziyaretlerde bulundu

Son dakika habere göre Amasya Valisi Mustafa Masatlı, devletin yardım eline ihtiyaç duyan herkesi tespit etmek ve ihtiyaç duydukları destekleri sağlamak için tüm kamu kuruluşlarının vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, devletin yardım eline ihtiyaç duyan herkesi tespit etmek ve ihtiyaç duydukları destekleri sağlamak için tüm kamu kuruluşlarının vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.

Vali Masatlı ile eşi Esra Masatlı, şehit ailesi, yetim ve yaşlı vatandaşlara ziyaretlerde bulundu. Bingöl'de 2008 yılında şehit olan Piyade Er Mustafa Tuluk'un ailesini ziyaret eden Masatlı çifti, aileyle bir süre sohbet etti.

Eşi vefat eden ve üç çocuğuyla birlikte yaşayan Nursel Yıldırım'ı ziyaret eden Masatlı, daha sonra 78 yaşındaki Fatma Meşe'yi ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Masatlı, Türkiye'de son 18 yılda sosyal hizmetler alanında çağ atlatan birçok proje ve uygulamanın hayata geçirildiğini söyledi.

Öksüz, yetim, engelli, yaşlı ve hasta bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik büyük çalışmalara imza atıldığını anlatan Masatlı, şunları dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere şehit ailelerinin, öksüz ve yetimlerin, yaşlılarımızın ve engellilerimizin durumlarını daima takip etmemizi talimatlandırmıştır. Biz de bu ziyaretleri asli görevlerimiz arasında sayıyoruz. Devletimiz sosyal devlet olmanın gereği olarak hasta bakım aylığı, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aylıklarında yapılan iyileştirmeler, TOKİ aracılığıyla yürütülen engelli ve düşük gelir seviyesine sahip vatandaşlarımıza yönelik konut projeleri gibi sayısız projeyi hayata geçirmiştir. Amasya'mızda da devletimizin yardım eline ihtiyaç duyan herkesi tespit etmek ve ihtiyaç duydukları desteği kendilerine sağlamak için tüm kurum, kuruluş ve görevlilerimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir."

Masatlı, ziyaretlerinde ailelerin ihtiyaç ve taleplerinin tespit edilerek, çözüme kavuşturulması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü yetkililerine talimatlar da verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan