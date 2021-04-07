Son dakika gündem: Vali Kaldırım, turizm proje alanlarında incelemelerde bulundu
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Son dakika gündem: Vali Kaldırım, turizm proje alanlarında incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Vali Kaldırım, turizm proje alanlarında incelemelerde bulundu

Son dakika haberler... Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte devam eden ve yapılması planlanan turizm yatırım alanlarını inceledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte devam eden ve yapılması planlanan turizm yatırım alanlarını inceledi.

Vali Kaldırım, vatandaşların uğrak noktalarından olan, içerisinde birçok kuş ve balık türünü barındıran Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Parkı dolaşan Vali Kaldırım, burada yetkililerden mevcut durum ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra "Acarlar Longozu Ekoturizm Geliştirme Projesi" kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kaldırım, dünyanın 2. büyük longozu konumunda bulunan doğa harikası mekanı koruyarak dünya turizminin hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Vali Kaldırım, son olarak Karadeniz sahilinde incelemelerde bulunarak, yapılması planlanan turizm proje alanlarını gezip yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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