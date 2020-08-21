Son dakika gündem: Vali Ekinci: Bingöl'de, Covid-19'a bağlı 16 ölüm vakamız var
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Son dakika gündem: Vali Ekinci: Bingöl'de, Covid-19'a bağlı 16 ölüm vakamız var

Son dakika haberleri: BİNGÖL Valisi Kadir Ekinci, bugüne kadar kentte 16 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "Sayı genellikle vermiyorum, ama bu önemli bir sayı. Bingöl nüfusu ölçeğinde Covid-19'a bağlı ölüm oranı ciddi bir rakam.

Son dakika gündem: Vali Ekinci: Bingöl'de, Covid-19'a bağlı 16 ölüm vakamız var
21.08.2020 15:30 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:34

BİNGÖL Valisi Kadir Ekinci, bugüne kadar kentte 16 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "Sayı genellikle vermiyorum, ama bu önemli bir sayı. Bingöl nüfusu ölçeğinde Covid-19'a bağlı ölüm oranı ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu rakamı tüm vatandaşlarımızın bu hassasiyeti algılaması için söylüyorum" dedi.

Vali Kadir Ekinci, İl Özel İdaresi'nin sosyal tesislerinde gazetecilerle bir araya gelerek, kentte koronavirüse yönelik sürdürülen mücadeleyi anlattı. Bingöl'deki koronavirüs vakalarının yüzde 23'lük diliminin 65 yaş ve üzeri vatandaşların oluşturduğunu anlatan Vali Ekinci, bugüne kadar koronavirüsten 16 kişinin yaşamını yitirdiğini dikkat çekti. Vali Ekinci, "Sayı genellikle vermiyorum, ama bu önemli bir sayı. Bingöl nüfusu ölçeğinde Covid-19'a bağlı ölüm oranı ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu rakamı tüm vatandaşlarımızın bu hassasiyeti algılaması için söylüyorum. Özellikle gençlerimiz bu virüs sürecini biraz hafife alıyorlar. Bünyeleri güçlü olabilir, herhangi yan bir hastalıkları olmayabilir. Bazen bu süreci hafif atlatabilirler, hatta belirtisiz atlatabilirler. Ancak genç kardeşlerimiz çevrelerine bu hastalığı bulaştırma riski en fazla olan kişilerdir. Dolayısıyla yaşlı vatandaşlarımızı muhafaza etmek istiyoruz, hastanedeki hallerini görünce içimiz acıyor. İstiyoruz ki hiçbiri bu illete yakalanmasın. Ama buna vesile olan herhangi bir gencimiz duyacağı vicdan azabı da bizleri rahatsız ediyor."


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Kaynak: DHA

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