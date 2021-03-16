Son dakika gündem: Vaka görülen lisede eğitime ara verildi; öğrencilerin kaldığı pansiyon karantinaya alındı
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Son dakika gündem: Vaka görülen lisede eğitime ara verildi; öğrencilerin kaldığı pansiyon karantinaya alındı

16.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:54
Son dakika gündem: Vaka görülen lisede eğitime ara verildi; öğrencilerin kaldığı pansiyon karantinaya alındı

Gelen son dakika haberlerine göre TRABZON'da bir lisede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine eğitime ara verildi.

TRABZON'da bir lisede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine eğitime ara verildi. Liseye ait pansiyon ise karantinaya alındı.

Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Bostancı Mahallesi'ndeki Trabzon Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, bazı öğrencilerde Covid-19 belirtileri görülmesi üzerine, eğitime ara verildi. Liseye ait öğrencilerin kaldığı pansiyon ise karantinaya alındı.Ortahisar Kaymakamlığı'dan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla okulda yüz yüz eğitim durdurularak sınavlara da ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

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