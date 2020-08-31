Son dakika gündem: Uzaktan eğitim başladı - KARS/
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Son dakika gündem: Uzaktan eğitim başladı - KARS/

Son dakika gündem haberi: Ağrı ve Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim yılı, okullarda İstiklal Marşı'nın okunması ve ders zilinin çalmasıyla başladı.

31.08.2020 13:58 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:03

Ağrı ve Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim yılı, okullarda İstiklal Marşı'nın okunması ve ders zilinin çalmasıyla başladı.

Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İsmet Ömeroğlu İlköğretim Okulunda öğretmenlerin katılımıyla program düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, ilk ders zilinin çalınmasıyla uzaktan eğitime başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, göreve yeni atanan bazı öğretmenlere "hayırlı olsun" dileğinde bulunarak okuldaki öğretmenlerle sohbet etti.

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitim ve canlı derslerle eğitime devam edeceklerini söyledi.

Kars

Kars'ta da yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim ve lise öğrencilerinin sorumluluk sınavına girmesiyle başladı.

Kentte Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılında sorumluluk sınavlarına giremeyen lise öğrencileri için okullarda sorumluluk sınavı yapıldı.

Okullara gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra ateşleri ölçülerek sosyal mesafe kuralları gözetilerek bahçede sınava girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, bu hafta dersleri zayıf olan öğrencilerin sorumlu oldukları derslerden okullarında sınavlara alınmasına başlandığını belirtti.

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Son dakika gündem: Uzaktan eğitim başladı - KARS/

Kaynak: AA

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