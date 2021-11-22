Son dakika gündem: Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika gündem: Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Uşak'ta, otomobilin tırla çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta, otomobilin tırla çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gediz-Uşak kara yolu Beylerhan köyü yakınlarında, Z.A. (44) yönetimindeki 43 LF 804 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan İ.G. (37) idaresindeki 26 RE 611 plakalı mermer yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Alpay Atar (49), itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Atar, yolda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden otomobil sürücüsü Z.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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