Son dakika gündem: Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika gündem: Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

19.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:01
Son dakika gündem: Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 74, Irak'ta 41 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 74, Irak'ta 41 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 74 kişinin daha vefat ettiği, 7 bin 354 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 452 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 701'e, vaka sayısının da 521 bin 461'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısının da 420 bin 452 olduğu ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 258 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 237 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 13 bin 937'ye, vaka sayısının 784 bin 716'ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 706 bin 904'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Alişan Sibel Can Demet Akbağ Şeyma Subaşı
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Halis Özkahya Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 21:04:20. #1.16#
title