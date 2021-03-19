Son dakika gündem: Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 74, Irak'ta 41 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 74 kişinin daha vefat ettiği, 7 bin 354 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 452 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 701'e, vaka sayısının da 521 bin 461'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısının da 420 bin 452 olduğu ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 258 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 237 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 13 bin 937'ye, vaka sayısının 784 bin 716'ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 706 bin 904'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al