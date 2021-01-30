Son dakika gündem: Ürdün Kralı Abdullah Filistin meselesinde adil çözüm olmadan bölgede barışın sağlanamayacağını vurguladı
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Son dakika gündem: Ürdün Kralı Abdullah Filistin meselesinde adil çözüm olmadan bölgede barışın sağlanamayacağını vurguladı

30.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:35
Son dakika gündem: Ürdün Kralı Abdullah Filistin meselesinde adil çözüm olmadan bölgede barışın sağlanamayacağını vurguladı

Son dakika haber: Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesinde adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması gerektiğini, aksi halde bölgede güvenlik, istikrar ve barıştan söz edilemeyeceğini belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesinde adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması gerektiğini, aksi halde bölgede güvenlik, istikrar ve barıştan söz edilemeyeceğini belirtti.

Kral Abdullah, Ürdün resmi ajansı Petra'ya verdiği mülakatta, Filistin-İsrail anlaşmazlığını sona erdirmenin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini söyledi.

Ürdün Kralı, Filistin halkının yanında olduklarını ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak tüm çabaları desteklediklerini vurguladı.

"Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümü gerçekleşmeden bölgede ve dünyada güvenlik, istikrar ve barış sağlanamaz." diyen Abdullah, söz konusu çözümün kardeş Filistin halkının tüm meşru haklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ülkesinin Filistin meselesi konusundaki tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Abdullah, "Filistin davası, Ürdün için merkezi bir meseledir." ifadesini kullandı.

Kral Abdullah, Ürdün'ün Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan vakıf malları üzerindeki himayesini sürdüreceğini, Kudüs'teki kutsal yerlerin yanı sıra Arap, İslami ve Hristiyan kimliklerini korumak adına her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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