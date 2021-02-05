Son dakika gündem: Ürdün'de sel 4 kişinin ölümüne yol açtı
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Son dakika gündem: Ürdün'de sel 4 kişinin ölümüne yol açtı

05.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:22
Son dakika gündem: Ürdün'de sel 4 kişinin ölümüne yol açtı

Son dakika haberler... Ürdün'de aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün'de aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir es-Sartavi, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam başlayan aşırı yağışların ülkenin birçok kentinde sele neden olduğunu belirtti.

Sartavi, Mefrak iline bağlı Ruveyşid bölgesinde selde kaybolan 4 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı.

Ürdün'de yaklaşık iki yıl önce de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 30'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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